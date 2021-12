Kaolack / Marche pour l'indépendance de la justice : Frapp, Y'en a marre et les autres forces vives exigent une application d'un droit juste et équitable...

La marche de ce soir s'appelle le "Rassemblement du peuple". Les marcheurs ont quitté le rond-point Médina Baye pour rallier le cœur de Kaolack afin de rappeler aux dirigeants, les fondamentaux de la justice.



Frapp, Y'en a marre, l'opposition, les autres activistes de Kaolack ont tous répondu présent pour un seul " idéal" c'est-à-dire une application du droit juste et équitable pour tous.



Ils ont ainsi rappelé certains dossiers, notamment l'affaire Kilifeu, Bougazelli, Aliou Sall, Karim Wade, Khalifa Sall etc, pour disent-ils, montrer le vrai visage de la justice sénégalaise qui est loin d'être "équitable".



Sur leurs pancartes, il est écrit " Nul n'est au dessus de la loi", " Pour une justice équitable", " Libérez Kilifeu", " Kaolack dit non à l'injustice", entre autres.



Les marcheurs ont également exigé la chasse aux bandits fonciers, aux trafiquants de faux billets etc...