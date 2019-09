Kaolack: Les commerçants baissent leurs rideaux pour protester contre les nouvelles dispositions en matière de dédouanement

À l'image des autres régions du Sénégal, les commerçants de Kaolack affiliés à l'association des commerçants et industriels du Sénégal, ont décidé de baisser les rideaux de leurs cantines en vue de dénoncer les nouvelles dispositions douanières.



Lors d'un point de presse ce lundi matin, ces derniers ont fustigé les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour sortir leurs marchandises du port et les acheminer sans problème, surtout avec l’installation prochaine au niveau des aéroports et du Port autonome de Dakar, d’un système de dématérialisation et des valeurs correctionnelles au niveau du dédouanement.



Les commerçants de Kaolack ont entre autres lancé un appel à l'Etat pour que ces mesures soient suspendues en vue d'une large concertation avec l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de ce secteur...