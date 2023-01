Kaolack/ Le bureau politique de Pastef-front républicain fustige toute volonté de fragilisation des institutions et disqualifie Ousmane Sonko...

À la suite d'une réunion à son siège à Kaolack, le bureau politique de pastef-front républicain a rendu public une résolution dans laquelle l'organisation s'est prononcée sur l'actualité politique et sociale.

" Cette rencontre a pour objet de rendre publique la position de l'organisation sur le scandale de mœurs, le drame du 8 Mars et les tentatives de mutualisation des responsabilités par Ousmane Sonko. Au terme de la rencontre, le BP rappelle les dispositions suivantes:

1. Le code du patriote, la perte d'un seul sénégalais sincère nous est gravement préjudiciable.

2. Le contrat social : depuis l'indépendance, le Sénégal a fait le choix du développement par la réforme et non la révolution.

3.Le pacte démocratique : poser à l'horizontale un obstacle vertical sans livrer bataille".

En ce sens, ladite organisation de marteler " Le BP dénonce les agissements mégalomaniaques, la rhétorique paranoïaque et les visées opérationnelles démoniaques de Ousmane Sonko.

Condamne la stratégie mortifère de quête de suffrages, la volonté de fragilisation des institutions et la détermination à saper les fondements de l'unité nationale".

Aliou Raki Sall et Cie d'ajouter " Le BP: Convaincu de la progression des opinions et intentions favorables à son action et la disqualification de Ousmane Sonko lors de la présidentielle 2024 de par ses turpitudes et appelle les patriotes à la vigilance et exhorte les anarchistes à la clairvoyance afin de souscrire au pacte national de concorde et de stabilité de la République".