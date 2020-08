Kaolack / Keur Socé : Un élève en classe de CM1 meurt noyé dans le marigot du village de Dabane.

Samba Dème n'est plus! L'adolescent a péri dans les eaux du marigot du village de Dabane (Commune de Keur Socé).



L'irréparable s'est produit, lorsqu’accompagné de ses camarades pour conduire les chèvres là où le tapis herbacé est abondant, S. Dème a décidé de se dévêtir avant de plonger dans l'eau. Malheureusement, il a péri sous les yeux impuissants et innocents de ses accompagnateurs qui ont alerté les villageois.



Son corps a été plus tard déposé à la morgue, en attendant le dénouement de l'enquête de la gendarmerie...