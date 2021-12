Kaolack / Installation du comité électoral de Bby : Souleymane Ndéné Ndiaye et Baba Ndiaye portés à la tête de la commune et du département.

La coalition Benno Bokk Yakaar de Kaolack a procédé à l'installation de son comité électoral. Et il a été décidé que le comité électoral communal sera dirigé par l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Pour le département, le directoire a a été confié à l'ex président du Conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye.



La tête de liste communale, Mohamed Ndiaye Rahma a annoncé qu'une première enveloppe financière de 300 millions de fcfa sera dégagée dont 200 millions dans la commune et 100 millions dans le département.



Plusieurs responsables politiques ont pris part à cette assemblée générale dont les anciens Premiers ministres Aminata Touré et Souleymane Ndéné Ndiaye, le candidat Pape Demba Bitèye, les Députées Awa Guèye et Adji Mergane Kanouté, la HCCT Awa Sow, Me Nafissatou Diop, une délégation de l'ex maire Mariama Sarr, Abdoulaye Khouma, Moussa Fall, Amadou Diallo, les différents partis politiques de la mouvance présidentielle, les maires du département etc...