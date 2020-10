Kaolack / Gamou 2020 : Serigne Mboup apporte une contribution de 10.000 masques, 20 tonnes de riz, 7.000 packs de boisson etc...

Le président Serigne Mboup a répondu favorablement à l'appel du Khalife général de Médina Baye et de l'ensemble des khalifes des autres foyers religieux de Kaolack et du département de Nioro. En effet, l'opérateur économique n'a pas lésiné sur les moyens pour que les fidèles puissent passer un bon Gamou et en toute sécurité.



Ce lundi, il a déployé les gros moyens en vue d'enrôler l'ensemble des foyers religieux dans le cadre de cette action de solidarité. En effet, Mr Mboup a apporté une contribution de 2.000 packs d'eau, 7.000 packs de boisson, 10.000 masques, 20 tonnes de riz entre autres produits...