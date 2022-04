Kaolack : El Hadj Malick Guèye fustige la rencontre des maires et présidents de Conseil départemental et exhorte les leaders à ne pas zapper la dynamique unitaire...

Le président El Hadj Malick Guèye est très remonté contre la dernière rencontre des maires et présidents de Conseil départemental initiée par Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye.



Le responsable politique de la majorité présidentielle ne voit guère l'utilité de convoquer une telle réunion sans la présence des autres leaders de cette entité.



"Ils ont dit que c'était la rencontre des maires, mais qu'est-ce que les autres leaders faisaient là bas. Ils ne doivent pas zapper la dynamique unitaire instaurée dernièrement par le président Macky Sall lors de son passage à Kaolack".



Selon El Hadj Malick Guèye, " ils doivent également impliquer madame le ministre Mariama Sarr et les autres ténors, car ceux qui occupent les médias n'ont aucune base politique. La dernière élection locale en est un témoin papable. La majorité n'est pas avec eux...", a-t-il renchéri. Avant d'inviter l'ensemble des leaders à plus d'implication et de modestie pour permettre au Président Macky Sall d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale...