Kaolack / Dépôt des candidatures : Une dizaine de listes déposée sur la table du préfet.

Les opérations liées au dépôt des candidatures pour les prochaines élections locales ont été bouclées hier à minuit.



À Kaolack, une dizaine de listes a été déposée sur la table du préfet.



Et parmi les listes, l'on peut citer : la coalition Benno Bokk Yakaar avec ses deux candidats Pape Demba Bitèye pour le département et Mohamed Ndiaye Rahma pour la commune, la coalition Andu Nawlé/And Liguéey avec Serigne Mboup dans la commune et Ahmed Youssouf Bengelloune dans le département, Jammi Gox Yi ( Fadel Barro et Mohamed Rajab), Gox yu Bess (Pape Simakha et Rose Wardini), Yewwi Askan Wi, Bokk Gis Gis, Pds, Wallu Sénégal, Ucs et And Jëf/ Pads.