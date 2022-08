Kaolack / Campagne de suivi agricole : « En 2020, nous étions à trois millions 700 mille tonnes de production céréalière…cette année on dépassera les quatre millions de tonnes si… » (Moussa Baldé, MAER).

Kaolack a été la troisième étape de la tournée agricole du ministre de l’agriculture, Moussa Baldé, après Tamba et Kaffrine. À cette étape aussi, le constat a été le même, notamment de belles récoltes sont attendues, vu la bonne pluviométrie. Ainsi, les producteurs tout sourire trouvés dans leurs champs d’arachide, de mil, maïs ou riz, gardent tous le même espoir pour les prochaines récoltes avec un bon comportement des récoltes en floraison.

C’est pourquoi, Moussa Baldé estime que « cette année, si l’hivernage se termine bien, la production céréalière pourrait dépasser les 4 millions tonnes. » Et cette visite de terrain a été un moment d’échanges et d’écoute entre le ministre et les acteurs du secteur pour améliorer les rendements de Fass Barigo à Keur Madiabel en passant par Keur Socé.

Au cours de cette tournée, il a inauguré et visité la ferme villageoise « warwi » intégrée de l’ANIDA à Keur Madiabel. Occasion saisie par le ministre d’inviter les jeunes à s’approprier ce modèle pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire base de la souveraineté alimentaire.



Ibra Kébé, un producteur modèle de Fass Barigo (Guinguinéo) avec 15 hectares d’arachide, d’avancer : « on se réjouit de la visite du ministre qui représente une force pour nous producteurs. Pour preuve, l’année passée après la vente de ma récolte j’ai acheté une voiture. Et ceci prouve que l’agriculture nourrit non seulement son homme mais demeure le moteur du développement. C’est pourquoi, nous voulons une augmentation de notre quota de semences. D’ailleurs, depuis que Moussa Baldé est à la tête de ce département, les producteurs ne cessent de progresser… »



Cependant, une véritable révolution de la culture du riz de plateau est en train de s’opérer dans le Saloum, accompagnée d’une diversification des cultures. C’est pourquoi, les producteurs et les élus locaux n’ont pas manqué faire remarquer au ministre Moussa Baldé les avancées notées dans l’agriculture depuis sa nomination à ce poste. D’ailleurs, le maire de Keur Madiabel, Abdoulaye Diatta, a fait un brillant exposé sur les résultats agricoles acquis sous la houlette de Moussa Baldé. Dans la foulée, il estime que leur commune est un exemple illustratif de cette volonté de ce dernier à développer le secteur sous la houlette du président Macky Sall.



À en croire Moussa Baldé, (MAER), « nous avons un grand espoir de bonnes récoltes et de bons rendements vu la bonne pluviométrie de cette année. D’ailleurs, en 2020 nous étions à trois millions 700 mille tonnes de production céréalière. Et je pense que cette année, on dépassera les quatre millions de tonnes si l’hivernage se termine bien. » Puis, il précise : « l’hivernage aussi ne dépend pas de moi, mais j’avoue que je trouve les champs que j’ai vus meilleurs qu’en 2020… »



Oumar Dièye, un des producteurs qui s’activent dans le riz à Kacok (Nioro), estime avoir de bons rendements à la récolte. « Le riz est une innovation majeure dans notre commune puisqu’on peut le consommer et le vendre. Et comme c’est une directive de l’État, on va continuer à produire du riz pour une autosuffisance céréalière. Ainsi, notre pays n’aura plus à importer du riz. » Cependant, il souligne : « nous avons besoin de plus d’accompagnement dans la chaine. »



Pour Moussa Baldé à ce troisième jour de tournée, « dans le département de Guinguinéo à Fass Barigo nous avons rencontré Ibra Kébé un producteur modèle qui a fait 15 ha d’arachide. Ce dernier nous a confié que l’année dernière c’est en vendant son mil qu’il a pu acheter un véhicule qu’il nous a montré. Et cette année, il a beaucoup d’espoir voire plus que l’année passée au vu du comportement des cultures et de la bonne pluviométrie. »



En inaugurant la ferme warwi » de l’ANIDA de Keur Madiabel, il soutient : « C’est avec plaisir que je viens inaugurer cette ferme villageoise intégrée. Ce modèle de ferme durable est ancré dans notre sociologie qui pourra nous permettre d’avoir des villages modernes autour de nos valeurs. Et celles-ci sont l’autosuffisance et la production. » Dans la foulée, il poursuit : « je pense que si toutes ces commodités sont possibles, c’est grâce à la volonté du président de la République d’avoir une équité territoriale dans les faits avec le PSE. C’est un modèle à multiplier et l’ANIDA a prévu une dizaine de fermes dans la région dans le cadre de « Xëyu Ndaw Yi ».



Aux bénéficiaires, il dira : « ceci est peut-être une nécessité pour le gouvernement mais une chance pour les jeunes. Et c’est à eux de la saisir. Et avec l’accompagnement des élus et de l’administration territoriale, cette ferme d’ici quelques mois quand nous reviendrons, va donner ses premiers résultats… »