Kaolack / Après avoir soutenu Serigne Mboup lors des locales, le mouvement JRK jette son dévolu sur Mimi Touré pour les législatives au profit de Bby.

A la suite de notre soutien affiché au candidat Serigne MBOUP aux élections territoriales, un compagnonnage qui été couronné d'un grand succès électoral au soir du 23 janvier 2022, nous avons décidé, pour les élections législatives du 31 juillet, de travailler aux côtés de Mme Mimi TOURE pour une majorité écrasante de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Kaolack.



Dans cette nouvelle perspective, nous appelons tous les membres et sympathisants du mouvement Jeunesse pour la Renaissance de Kaolack (JRK) à parrainer la liste de Benno Bokk Yaakaar mais aussi et surtout se mobiliser derrière Mimi Touré pour assurer une majorité confortable au Président Macky SALL au sein de l'Assemblée nationale.



Nous appelons aussi dans cette mobilisation toute la jeunesse de Kaolack pour permettre au Président Macky SALL et au gouvernement de conduire avec sérénité les projets et programmes en direction des jeunes dont notamment le programme "Xeyu ndaw ñi".



Pour le Mouvement JRK

Le Coordonnateur

Doudou Diop MBOUP.