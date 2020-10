Kaolack : Amadou Diallo lance un fonds de solidarité en faveur des victimes des inondations.

Le sort des familles impactées par les inondations à Kaolack ne laisse pas indifférent le président du mouvement " Atak". C'est la raison pour laquelle, Amadou Diallo et les membres de sa structure ont décidé de mettre en place un fonds de solidarité dont les ressources mobilisées seront destinées à trouver une solution durable contre cette calamité.



Une cérémonie de lancement de cette initiative a été paraphée dans la ville de Mbossé en présence des personnalités sus-nommées et de quelques responsables politiques.



D'emblée, le président du mouvement "Atak" a apporté sur fonds propres une contribution de 2 millions de Fcfa avant d'inviter l'ensemble des bonnes volontés dont le président de la République, Macky Sall, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, la présidente du CESE, Aminata Touré, le rappeur américain d'origine sénégalaise, Akon etc, à apporter leur concours. Ainsi, l'argent qui sera récolté, va être géré par un comité indépendant avec à sa tête, l'autorité administrative de Kaolack...