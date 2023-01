Kaolack: Adji Mergane Kanouté remobilise la plateforme des Linguères et fait cap sur 2024.

Aujourd’hui, ce montant a beaucoup évolué et a permis à beaucoup de femmes d’être économiquement autonomes. Les coordinatrices des différents comités de quartier de Kaolack ont rendu compte à leur Présidente d’honneur de leur travail sur le terrain et ont réaffirmé leur engagement à ses côtés.

La Présidente de l’UDS/A et non moins coordinatrice de Macky2012 a demandé à ses coordinatrices de continuer le travail de massification en vue de l’élection présidentielle de 2024. L’honorable Adji Mergane Kanouté avait à ses côtés, sa collègue Ndèye Lucie Cissé, présidente des femmes du PIT et première secrétaire élue à l’assemblée nationale.

Interpellée sur la déchéance du mandat de Aminata Touré, l’honorable députée Adji Mergane et vice présidente des femmes de Benno, a rappelé la jurisprudence Mbaye Ndiaye et celle de Issa Sall député du PUR. Elle a aussi évoqué la pratique parlementaire pour justifier cette décision du bureau de l’assemblée nationale...