Kaffrine / Autonomisation de la femme : Ndèye Saly Diop Dieng magnifie la prise de conscience de l’esprit entrepreneurial.

En clôturant sa tournée économique à Kaffrine, le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants a félicité les femmes de la région pour leur autonomisation.



Dans son discours, Ndèye Saly Diop Dieng rappelle même les efforts de l’État à travers la vision du chef de l’État, de mettre en place des programmes pour venir en appui aux femmes.



« Si la femme devient autonome économiquement, le développement peut être envisagé parce que nous sommes 52% de la population. Le PUDC, accès universel à l’électricité, accès à l’eau etc, sont autant de programmes qui ont vu l’implication des femmes. Donc elles ont du mérite », soutient le ministre de la femme.



D’autre part, Ndèye Saly Diop Dieng estime que la femme doit aller plus loin dans l’entrepreneuriat à travers la création d’unités industrielles, de transformation pour qu’elles puissent participer durablement à l’économie du pays. C'est pourquoi, elle a donné pour toute la région, un financement pour les femmes à hauteur de 360 millions...