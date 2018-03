Kaffrine : 5 ambulances médicalisées offertes aux populations

Les populations de la région de Kaffrine viennent de pousser un ouf de soulagement pour avoir reçu du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers ( Puma), une dotation de 5 ambulances médicalisées. La cérémonie de remise de ce don a été paraphée ce matin dans la commune de Kaffrine. " Le Puma vise à offrir un modèle de protection dans lequel les prestations sont fournies aux zones frontalières conformément aux valeurs de solidarité et de partage qui constituent le fondement de la société sénégalaise. C'est dans cette mouvance qu'il faut inscrire la cérémonie de remise de trois ambulances médicalisées haut de gamme pour améliorer le bien être équitable de toutes les couches de la population de Pathé Thiangaye, Ndioum Nguinth et Dianké Souf et au delà, la région de Kaffrine de façon générale. Il me plaît de rappeler que les localités de Ribot Escale et Nguinth Pathé ont également bénéficié de cette dotation portant sur 5 ambulances pour la région de Kaffrine ", a annoncé le coordinateur du Puma, Moussa Sow.



Revenant sur la pertinence de cette initiative, Mr Sow d'ajouter : " Ces ambulances comportent une cellule sanitaire, des ravinements intérieurs, des équipements médicaux de dernière génération, du matériel respiratoire etc. Au total, ces 5 ambulances médicalisées, c'est plus de 200 millions de Fcfa qui ont été investis par le Puma au profit de la région de Kaffrine. Cette donation vient en appoint aux différentes politiques mises en oeuvre par le ministère de la santé et de l'action sociale sous l'impulsion du chef de l'État visant à faciliter l'accès aux soins de service de santé et à assurer la couverture maladie à tous les citoyens. "



Sur un autre registre, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers entend aussi poursuivre ses nombreuses réalisations qui sont en cours dans ladite région. " Ces réalisations portent entre autres sur la construction de postes de santé, le démarrage de l'étude de l'électrification de 7 villages, le renforcement des infrastructures de sécurité, de santé et d'éducation, la construction d'unités de transformation ", a-t-il conclu...