KOLDA : trois suspects interpellés par la police dans l’affaire de profanation du cimetière de Gadapara.

Suite à l’affaire de profanation de tombes au cimetière de Gadapara, les 16, 17 et 19 mars dernier, la police de Kolda a interpellé trois suspects.





Pour y arriver, le commissaire Malick Dieng et ses hommes avaient mis en place un dispositif de surveillance en collaboration avec le comité de veille dudit quartier. Ainsi, le mercredi 22 mars, vers les coups de 13 heures 30mn, un individu dont la présence était jugée suspecte, et n'étant pas connu du quartier, a été interpellé à l'intérieur du cimetière. Il s’agit de Amadou dit Serigne Diagne, qui sera suivi de Salif Baldé et de Abdou Baldé.





C’est pourquoi ayant réuni suffisamment d'indices corroborant leur culpabilité, ils ont été placés en position de garde à vue pour profanation et complicité de profanation de sépultures.







Aussitôt interpellé et interrogé sur l'objet de sa présence sur les lieux, il a déclaré venir faire son « ziar ». À la question de savoir, s'il a un parent, qui y est enterré ou d'indiquer l'identité du défunt pour lequel, il était venu prier. Ce dernier a répondu qu’il était juste venu, en bon musulman, pour prier, en faveur des morts. Non convaincu par ses réponses, le comité de surveillance du quartier a décidé de le conduire au siège du commissariat, pour tirer cette affaire au clair, soutient notre source.







L’enquête révèle aussi qu’au moment de son transport vers le commissariat, une foule hostile s'est massée sur le site, prête à son lynchage. Toutefois, le dispositif mis en place par la police s'y est opposé et de facto a subi des jets de projectile et de pierre.







Pour le premier mis en cause Amadou dit Serigne Diagne, né à Louga, de passage à Kolda, il déclare qu’il a quitté Dakar depuis bientôt 02mois pour venir se soigner avec la médecine traditionnelle dans le Fouladou. Après son interrogatoire sommaire, une perquisition a été effectuée au domicile, où, il dit être hébergé. Cette dernière a permis la découverte d'objets mystiques, dans la salle de bain de sa chambre, dits « dialangs » composés de cornes, de cauris, de gris-gris et d'objets de toute sorte. Choses, qui laissent croire à la pratique de la magie noire.







Devant la perspicacité des hommes du commissaire Malick Dieng, Amadou dit Serigne Diagne a dénoncé Salif Baldé vendeur de médicaments traditionnels et tradi-praticien et Abdou Baldé tailleur partageant la même chambre que le mis en cause. Ces deux derniers sont tous de Kolda.







Cependant, selon Abdou Baldé, Amadou dit Serigne Diagne effectue fréquemment, des bains mystiques sur la terrasse. Pour ce qui est de la supposée maladie du susnommé, il n'a jamais été mis au courant.







Avec ces faits constants, le procureur a été avisé et l'enquête suit son cours. Tout ce beau monde sera présenté au parquet le lundi prochain...