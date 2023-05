KOLDA : sensibilisation sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants…

La lutte contre les pires formes de travail des enfants a fait l’objet d’une rencontre de sensibilisation, ce lundi 08 mai à Kolda. Ainsi, il s’agit pour la cellule de coordination de la lutte contre le travail des enfants, de partager les informations avec les acteurs. Mais aussi, permettre de collecter des données pour une élimination définitive des pires formes de travail des enfants à l'horizon 2030.



En ce sens, cette tournée de sensibilisation vise à mieux lutter contre les pires formes de travail des enfants en impliquant directement les acteurs sur les dangers du travail surtout ceux liés aux enfants.



Dans cette dynamique, il y’a des lois qui protègent les enfants afin qu’ils puissent jouir de leurs droits à l’éducation, à la santé entre autres. Mame Coumba Thiaw, coordonnatrice de la cellule de lutte contre le travail des enfants, estime que le choix de Kolda n’est pas fortuit car c’est une région de transit pour les enfants qui font la mendicité. C'est pourquoi, tous les secteurs notamment les ouvriers, les ménagères, les élèves ont été associés à cette rencontre pour une bonne sensibilisation.



À en croire Mame Coumba Thiaw toujours, « nous avons initié une série de tournées dans les quatre régions pilotes pour partager nos expériences avec les acteurs dans le cadre de l’élaboration du document de lutte contre le travail des enfants. En plus de la région de Kolda, nous avons Kédougou, Fatick et Saint-Louis. Et nous saisissons cette occasion pour sensibiliser la population sur la question et revoir l’opportunité de toujours maintenir Kolda comme région pilote dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan cadre. Il est devenu opportun de venir ici pour réactualiser les données comme il y a de nouvelles réalités concernant le travail des enfants… »



La lutte contre le travail des enfants est liée aux violences physiques et morales, la perte de la dignité entre autres. Et les causes sont le plus souvent la pauvreté, faute d'extrait de naissance, accès difficile à la scolarité, le facteur socio-culturel, migrations, conflit, catastrophe naturelle, pandémie avec perte d'emplois. Et ceci a des conséquences désastreuses comme l’exploitation abusive des enfants avec violence physique et morale, à la pédophilie, au viol, aux grossesses précoces, à la traite d'esclave et d'organes, la prostitution, à la mendicité.





C'est pourquoi conscient de la situation, l'État avec la ratification de conventions veut aller vers une élimination définitive du travail des enfants à l'horizon 2025 (Sénégal) et 2030 (Monde) pour atteindre les ODD...