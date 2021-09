KOLDA : reprise des travaux du pont de Hiléle.

Enfin ! Les travaux du fameux pont du quartier Hiléle de la commune de Kolda viennent de reprendre. Une vieille doléance des populations vient ainsi d’être satisfaite par les autorités. L’annonce avait été faite le 08 avril dernier par Mansour Faye ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement lors de sa visite dans la région.



Ce vieux chantier de pont (14 ans) devait relier les populations de Sikilo, Hiléle et de Médina Yoro Foula pour rallier l’hôpital régional ou la RN6. Il devait constituer aussi une voie de contournement pour désengorger la circulation au centre-ville.



Amadou Sow, chef du chantier de l’entreprise Saffiedine : « on est arrivé le 25 août et nous avons démarré les travaux du pont de Hiléle le 26 août. Et nous allons essayer de terminer les travaux avant la fin de l’année. L’entreprise est présente et nous rassurons les populations que les travaux finiront dans les règles de l’art… »



Les travaux en tout cas, ont démarré sous de bons auspices avec les machines en place et les ouvriers qui sont en place. Tout ce décor témoigne de la volonté des autorités de terminer les travaux au grand bonheur des populations. Ainsi, le pont de fortune construit par les jeunes pour relier les deux rives du fleuve Casamance ne sera plus qu'un vieux souvenir pour les citoyens...