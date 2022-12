KOLDA : les travailleurs de la santé affiliés au Sustas / And Gueusseum observent 48 heures de grève...

À l'image du pays, les travailleurs de la santé du syndicat Sustas/And Gueusseum observent une grève de 48h pour réclamer le respect des accords signés avec l'État. Ainsi, Diakaria Diallo, le SG du Sustas/And Gueusseum, section Kolda, fustige "la discrimination dans le traitement salarial" de la part du gouvernement. Ainsi, le syndicat veut la généralisation des indemnités de risque et de logement.

Diakaria Diallo de poursuivre : "nous voulons que l'indemnité de logement soit généralisé et non partiel. Mais malheureusement, nous avons constaté que rien n'a été fait depuis le rappel des derniers quatre mois concernant le logement. Et dans cette lutte, les agents contractuels sont les plus lésés de cette discrimination."

Dans la même dynamique, il soutient que "si rien ne sort des discussions avec l'État, on va continuer la grève. Et ces 48 heures ne sont qu'un avertissement. D'ailleurs, les hôpitaux sont paralysés aujourd'hui, même le Syntras est en grève..."