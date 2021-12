KOLDA : les populations saluent les réalisations de Promovilles.

Les populations du Fouladou saluent les réalisations de Promovilles. Elles l’ont fait savoir à travers une visite des différentes artères réalisées par le programme et l’équipe municipale. Ces travaux dans la commune ont permis aujourd’hui d’assurer la sécurité des personnes et des biens par le biais de l’éclairage public. Mais également, cela a permis aux différentes couches de la population de réduire les retards et augmenter les rendements, notamment les élèves et commerçants entre autres.

Occasion saisie par Daouda Sidibé, premier adjoint au maire de Kolda, de se féliciter en ces termes : « ce programme a permis aujourd’hui de moderniser les villes du pays, mais également réduire les disparités entre la capitale et l’intérieur du pays. La réalisation de cette voirie contribue à renforcer l’économie locale puisqu’aujourd’hui, on constate le développement de petits commerces grâce à l’éclairage public. L’impact est réel dans la vie des populations… »

C’est dans ce sens que le programme a construit un bâtiment de six salles de classes au lycée Alpha Molo Baldé pour lutter contre les abris provisoires et mettre enseignants et élèves dans de bonnes conditions de travail. Le programme a mis en place aussi un important volet d’assainissement accompagnant la voirie pour le drainage des eaux pluviales.

Mamoudou Baldé sous-délégué de quartier de Gadapara estime qu’avec le pavage de leur route, la mobilité est devenue très facile. Il précise : « désormais, les inondations restent une vieille histoire pour nous. Pour accéder au cimetière et au marché, c’était la croix et la bannière pour nous populations du quartier. C’est pourquoi, on se félicite de la réalisation des voiries dans la commune avec l’éclairage. »

Dans la foulée, Abou Mbaye chargé de projet à promoville, poursuit : « depuis la création de Promovilles en 2016, la ville de Kolda a bénéficié d’une dizaine de kilomètres de voirie. À côté de la voirie, il y’a d’autres aménagements connexes comme la case foyer des femmes du quartier ndiobène et les six classes construites au sein du lycée Alpha Molo. Et pour l’évacuation des eaux de ruissellement, on a réalisé 7 kms de caniveaux et implanté 153 lampadaires le long des axes réalisés. Et le coût total du projet tourne autour de 6,5 milliards pour les dix kilomètres réalisés. »

Avec la réalisation de cette voirie dans la commune de Kolda, la mobilité des populations devient facile. Ainsi, les évacuations sanitaires vont se faire à l’heure et les activités génératrices de revenus des populations vont augmenter par le gain de temps.