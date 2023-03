KOLDA : les leaders de Pastef qualifient la condamnation d’Ousmane Sonko de « mascarade juridico-politique » et…

Les leaders du parti politique Pastef/Kolda qualifient la condamnation d’Ousmane Sonko de « mascarade juridico-politique » et campent sur leur position d’investir Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2024. Ainsi pour Sassoum Lèye Kouyaté (vice-coordonnateur Pastef/Kolda) et Alioune Badara Sané membre du mouvement des cadres de Pastef, ce procès est une « parodie juridico-politique » orchestrée par la mouvance présidentielle pour empêcher leur candidat de se présenter en 2024. Ensemble, ils précisent qu’Ousmane Sonko reste leur candidat en 2024 et pour « Yewwi Askan Wi ». C’est pourquoi, ils estiment que toutes les batailles seront engagées aussi bien sur le plan politique que judiciaire. Dans la foulée, ils dénoncent unanimement avec la dernière énergie cette condamnation qu’ils qualifient de « parodie ».



En ce jour, tous les commentaires sont occupés par le procès Ousmane Sonko/Mame Mbaye Niang au Fouladou.



A en croire Sassoum Lèye Kouyaté, sans détours, « cette condamnation ne passera pas dans notre pays. Mieux ce procès est une parodie juridico-politique orchestrée par le pouvoir pour empêcher notre candidat de se présenter en 2024. D’ailleurs, toute la scène qui s’est déroulée au tribunal reflète cette comédie. » Dans la foulée, il précise : « nous avons vu que la messe était dite vu la configuration du procès avec le refus de la parole aux avocats d’Ousmane Sonko. C’est pourquoi, je dis que ce procès est une honte pour la démocratie et notre pays. À ce titre, je pense que Macky Sall doit arrêter de manipuler les institutions de notre pays… »



Dans la même dynamique, Alioune Badara Sané d'ajouter : « c’est une mascarade judiciaire car nous constatons qu’Ousmane Sonko a été condamné sans défense. En temps normal, un procès en justice doit être équitable, chose que nous n’avons pas vue car même les avocats ont été suspendus ou renvoyés dans leur pays d’origine. C’est pourquoi, il faut faire appel pour la condamnation et l’amende, car ceci n’est pas fondé. Je précise que cette condamnation n’empêchera pas à notre candidat de se présenter en 2024… »



À Kolda, les points névralgiques de la ville ont été quadrillés par un dispositif sécuritaire pour parer à toute éventualité. Ainsi, les forces de défense et de sécurité ont été déployées au niveau du siège de Pastef et à l’intersection de l’église en ce jour de procès entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang.