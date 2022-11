KOLDA : le maire Mame Boye Diao s’engage à la restructuration et à la régularisation des quartiers de Hiléle et de Sinthinag Gadapara.

Pour pallier aux difficultés auxquelles sont confrontées les populations de certains quartiers de Kolda, le maire Mame Boye Diao compte les accompagner dans le processus de viabilisation. Ainsi, le maire s’engage à régulariser et restructurer les quartiers de Hiléle et de Sinthinag Gadapara de la commune. Et pour y arriver, il a organisé avec l’Urbanisme, des forums populaires inclusifs dans ces quartiers durant 48 heures, pour recueillir certaines recommandations. Et ces deux quartiers d’une assiette foncière de 120 hectares à des difficultés liées aux inondations, à l’évacuation des eaux usées, l’accès à l’eau potable et à l’électricité avec une voirie interne impraticable.



C’est fort de ces constats que le maire compte régulariser ces quartiers pour les rendre plus attrayants, viables et lutter contre les bidonvilles. Et dans cette phase de restructuration et de régularisation, une étude d’impact social et environnemental est prévue pour un bon déroulement du programme.



À en croire Mame Boye Diao, « nous allons restructurer et régulariser ces quartiers dans le processus intégré de Kolda Ville nouvelle. Et une cartographie de ces quartiers est nécessaire pour connaitre les actions d’utilité publique à y implanter. En ce sens, dans ces nouvelles actions que nous allons mener, on va remettre en vitalité les routes, le relogement, l’eau, l’assainissement, l’électricité entre autres. » À cela, il ajoute : « nous voulons faire du projet Kolda ville nouvelle, une réalité. »



Dans la foulée, il fait une annonce de taille pour la mobilité urbaine. « Avec l’arrêté préfectoral, nous allons créer des sens uniques de circulation. Il s’agit de l’axe Trésor-Gendarmerie pour l’aller et l’axe communément appelé Dunya comme retour pour faciliter la mobilité urbaine. Et cette mesure pourrait nous permettre de réduire les accidents de la circulation. »



Avec cette restructuration en vue, le maire veut aller vers une amélioration des conditions et du cadre de vie des populations. Et au cours de ces forums, les populations ont répondu présent en saluant cette démarche du maire qu’elles attendaient depuis longtemps pour régulariser leurs situations tant sur le plan administratif que social...