KOLDA : le Conseil départemental dégage une somme de quatre millions de f cfa pour appuyer les étudiants des universités.

Le Conseil départemental de Kolda, avec à sa tête, le ministre de l’enseignement supérieur Moussa Baldé, a dégagé une somme de quatre millions pour appuyer les étudiants dans les universités du pays. Il s’agit pour ledit Conseil d’aider ces étudiants à payer leur location et restauration afin d’avoir les résultats escomptés. D’ailleurs, depuis 2014, le conseil s’inscrit dans cette dynamique pour la réussite de ses étudiants dans les universités.



À en croire Alsény Ba, premier vice-président dudit conseil, « compte tenu de la situation de nos étudiants dans les temples du savoir, nous avons pensé les appuyer pour les soulager. Et nous sommes conscients que c’est un appui modeste qui peut les aider un peu plus. C’est pourquoi, nous voulons que nos étudiants soient parmi les meilleurs avec ces efforts en créant des conditions optimales. Et pour y arriver, le concours de tout le monde est souhaité comme du Conseil départemental. » Dans la foulée, il précise : « il n’y a pas meilleur investissement que celui fait dans l’éducation. Et c’est ensemble que nous allons relever les défis d’ici 2035… »



Mamadou Diamanka, porte-parole des étudiants, d’avancer : « nous remercions le Conseil départemental pour cet appui. Et nous allons faire bon usage de cette aide de nos autorités. » Occasion saisie par ce dernier pour demander en ces termes : « nous voulons que le président du Conseil départemental nous appuie aussi pour le paiement de nos locations. »