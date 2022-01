KOLDA : la commission électorale départementale autonome fin prête pour les locales et départementales

La commission électorale départementale autonome (CEDA) de Kolda est fin prête pour l’organisation des élections locales et départementales du 23 janvier prochain. D’ailleurs, elle vient de recevoir le matériel lourd composé des urnes, des isoloirs et des encres en attendant la réception des bulletins de vote. Cette information est donnée par Malang Diockou, responsable de la commission départementale.

À en croire ce dernier, « après la réception du matériel, nous sommes en train de recruter les futurs superviseurs et contrôleurs dans les différents lieux et bureaux de vote. Mais on attend le choix de l’administration pour les membres de bureau de vote. »

Dans la foulée, il invite « les populations à retirer leur carte de vote au niveau des commissions avant la date échue. Nous remarquons que le taux de retrait est encore faible d’où notre appel aux populations à retirer leurs cartes… »