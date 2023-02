KOLDA : la SCOFI devient une ONG pour mieux lutter contre la déscolarisation des filles et les grossesses et mariages précoces…

Pour mieux lutter contre la déscolarisation des filles et les grossesses et mariages précoces, la SCOFI est devenue une ONG depuis 2022.



Avec la SCOFI, beaucoup d’avancées ont été notées aussi bien au niveau national que régional. Mais les acteurs ont pensé pour plus d’efficacité qu'il fallait aller vers une ONG pour mieux cerner les questions liées au maintien des filles à l’école, les accompagner dans leur prise en charge scolaire, accentuer la sensibilisation et la lutte contre les mariages et grossesse précoces.



Pour Awa Sène Diop, coordonnatrice nationale de la SCOFI, il faut aller dans ce sens pour bannir les violences sur le genre et l’amélioration des conditions d’études des filles à l’école. C’est pourquoi, les plateformes régionale et nationale se sont réunies ce mercredi 22 février pour se pencher sur ces questions afin d’y apporter des solutions pour le bien-être de l’enfant.



Dans cette dynamique, nous avons donné la parole à Oumy Seck, présidente départementale de la SCOFI à Médina Yoro Foula. Cette dernière estime que ce sera difficile d’éradiquer les mariages et grossesses précoces dans ce département qui le vit comme une coutume. Cependant, elle rappelle qu’il y a quelques avancées quand même depuis l’implantation de la structure. Elle précise toutefois que le mariage des filles mineures peut être évité par la sensibilisation.





Oumy Seck d’avancer : « le but du forum est de lancer l'ONG/SCOFI acquise nouvellement, mais également sensibiliser sur les nouvelles prérogatives qui nous attendent sur le terrain. Cependant, à propos des mariages précoces qui ne datent pas d'aujourd'hui, nous sommes en train de lutter contre cela, car étant la cause de l'abandon de l'école par les filles.



Et avec la redynamisation de notre structure, on espère pallier ce problème avec cette nouvelle initiative. » Dans la foulée, elle rappelle : « par exemple à Dinguiraye, une fille de 14 ans en classe de 5e a été donnée en mariage précoce. Mais avec la médiation de la SCOFI, finalement le projet de mariage n'a pas abouti et la fille est retournée à l'école. D’ailleurs, la situation des mariages d'enfants est très compliquée car il est considéré comme un phénomène culturel dans la zone. C'est pourquoi, nous allons continuer la sensibilisation auprès des parents et des filles pour éradiquer le fléau… »



Dans la même dynamique l’inspecteur d’académie de Kolda, Samba Diakhaté, a rappelé que la place de l’enfant est à l’école. Il estime qu’il faut accentuer la lutte contre les mariages et grossesses précoces afin que les filles poursuivent leurs études jusqu’à l’obtention de leurs diplômes. Même s’il faut reconnaitre que la lutte ne sera pas facile avec les réalités socio-économiques, mais il faut toujours essayer par la sensibilisation des parents et des élèves, selon lui toujours...