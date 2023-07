KOLDA : élus locaux, services déconcentrés, autorités administratives l’école du plan d’actions prioritaires (PAP/3/2024-2028) du PSE.

Le plan d’actions prioritaires (PAP/3/ 2024-2028) du PSE a fait l’objet d’une rencontre de partage à Kolda. Et cela a été un moyen pour les élus locaux, services déconcentrés, autorités administratives d’être à l’école du PAP/3. En ce sens, l’objectif de la rencontre est le partage des résultats du diagnostic et la stratégie avec les acteurs de la région en faisant des observations et recueillir les recommandations.



Mais également, les échanges ont porté sur les projets d’initiative territoriale ainsi que des propositions de projets et reformes. Dans cette dynamique, souligne Souleymane Diallo, le coordonnateur de la DGPPE, ces tournées régionales entrent dans le cadre du partage du travail de formulation du nouveau plan d’actions prioritaires du plan Sénégal émergent. D’ailleurs, c’est la troisième phase quinquennale.



Souleymane Diallo : « cet atelier nous permet de partager les résultats du bilan diagnostic et de la stratégie et recueillir les recommandations et orientations au niveau territorial. Ce projet entre dans le cadre du plan Sénégal émergent qui vise à faire du Sénégal un pays émergent en 2035. C’est un plan sur un horizon de vingt ans dont les planificateurs scindent les phases par quinquennat pour atteindre les objectifs… »



Au cours des projections, les indices comme le taux de pauvreté, les inégalités et la protection sociale, la région a un taux de 56,60 % par rapport à la moyenne nationale. De même que pour les secteurs de l’eau et de l’assainissement, la région présente un taux de 31%. Dans la foulée, l’offre de service de santé reste encore insuffisante et inégalement répartie malgré les progrès réalisés.