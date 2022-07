KOLDA : concert de casserole et de klaxon pas largement suivi...

Le deuxième jour dédié au concert de casserole et de klaxon n'a pas été largement suivi à Kolda. À part quelques jeunes et automobilistes qui ont fait un peu de bruit par intermittence. Aujourd'hui n'a pas ressemblé à l'appel du premier jour qui a drainé du monde et du bruit. Cette fois-ci, l'appel de l'opposition à faire du bruit n'a pas été au rendez-vous comme elle le souhaitait....