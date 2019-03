KOLDA : Une ville dans la pénombre.

Kolda commune est une ville dans la pénombre dès la tombée de la nuit. Peu d’artères s’allument la nuit car la plupart des lampadaires sont abîmés. Seules les nouvelles routes du rond-point de la gendarmerie vers Médina Chérif et de Sikilo Hiléle s’allument et un bout de la RN6 du quartier Bantaguel du Cem 1 au jardin public. La plupart de ce réseau de lampadaires a été hérité de Kolda 2006 et le reste ne s’allume que parcimonieusement. Les quartiers périphériques ne sont pas en reste et même en plein centre-ville, n’eussent été les voitures et les commerces, ce serait le noir absolu.



Lors du Conseil municipal passé (vote du budget), le maire Abdoulaye Bibi Baldé avait déclaré que l’éclairage public et les recettes sur le foncier bâti et non bâti seraient leur cheval de bataille.



À ce titre, il indiquait que la municipalité allait régler ce problème d’éclairage public puisqu’il a trouvé un terrain d’entente avec la Senelec.



Aïssatou Diamanka, habitante du quartier Sikilo, se lamente : « nous vivons dans l’insécurité totale. Et je ne me rappelle plus la dernière fois où les lampes se sont allumées. En tout cas, moi j’interdis à mes enfants de sortir la nuit avec tous les risques d'agression, car Kolda est devenue une grande agglomération. Je voudrais qu’on nous ramène l’éclairage public pour notre sécurité. »



Nfally Sadio de préciser : « moi dans mon quartier, tous les poteaux sont abimés et sont devenus des nids d’oiseaux. Je constate malheureusement que l’éclairage public n’est effectif que quand il y a une haute autorité de l’État qui vient dans cette ville. Et où sont nos responsables dans tout ça ? Je pense que les investissements ne vont pas là où ils doivent aller. Je suis désolé mais nous vivons cette situation depuis longtemps », se désole-t-il.



Pour le moment, les fouladounabé doivent prendre leur mal en patience en attendant de revoir cette situation revenir à la normale...