KOLDA : Toutes les dispositions sont prises pour une bonne rentrée scolaire (autorité académique).

Toutes les dispositions sont prises pour une bonne rentrée académique 2023/2024, selon les autorités académiques et administratives de Kolda. Il s’agit entre autres de la désinfection des salles de classes, de la présence effective des enseignants et des élèves entre autres.



Ainsi, les autorités administratives, académiques et locales ont effectué la traditionnelle tournée de rentrée des classes ce jeudi 05 octobre pour faire le point sur l’ouverture des classes.



À en croire Samba Diakhaté, inspecteur d’académie de Kolda, « après avoir fait le tour de quelques établissements, nous avons constaté que les enseignants sont sur place avec quelques élèves. Et beaucoup de dispositions ont été prises conformément aux instructions reçues de la tutelle pour une bonne année scolaire. »



Dans la foulée, il poursuit : « comme pour toute rentrée, il va falloir continuer la sensibilisation auprès des parents pour qu’ils envoient leurs enfants à l’école. Mais, instruction a été donnée aussi aux enseignants par des traces écrites pour convaincre les élèves et parents que les cours ont démarré. D’ailleurs, on se félicite de cette situation comme nous l’avons vu un peu partout. En ce sens, il faut redoubler d’efforts, gérer les quelques problèmes pour espérer les jours à venir lancer carrément l’année scolaire qui a bien démarré dans l’académie de Kolda. »



Ainsi, la première étape de cette visite a commencé par le lycée Alpha Molo Baldé puis l'école primaire Malang Sané, ensuite la case des tout-petits de Sikilo Ouest, avant de se terminer à l’école Saint-Charles.



À l'étape de l'école primaire Malang Sané, on a constaté que les cours ont démarré du CI au CM2 timidement.







Pour le proviseur du lycée technique, M Faye, « toutes les dispositions sont prises pour le démarrage des cours. Ainsi, nous avons remis les emplois de temps aux professeurs et aux formateurs. C’est pourquoi, si les élèves viennent, on démarre… »







Dans cette dynamique, avance l'adjointe au gouverneur Marième Pouye Hanne, « nous invitons les parents d’élèves à envoyer leurs enfants à l’école car les dispositions ont été prises pour que les cours commencent... »







Moussa Boiro, SG du Conseil départemental de Kolda de rassurer en ces termes : « nous allons mettre à la disposition des collectivités territoriales plus de 600 tables-bancs et du matériel de reprographie pour un bon déroulement des enseignements-apprentissages. » À ce titre, il précise « d'ailleurs, Kolda a eu un bond en avant en terme de mentions au bac et même un prix au concours général, attestant de l’engagement des collectivités aux côtés des élèves… »



Cette traditionnelle tournée s'est déroulée sous la houlette de l'adjointe au gouverneur Marième Pouye Hanne, de l'inspecteur d'académie Samba Diakhaté, des autorités locales et des représentants de syndicats d'enseignants.