KOLDA : Moussa Baldé (Maer) table l'opposition après avoir inauguré les treize ponts de la vallée de Woyokoro et de Mamboua

Le ministre Moussa Baldé a inauguré les treize ponts situés sur les vallées de Woyokoro et de Mamboua ce samedi 27 novembre en compagnie des acteurs techniques et des populations. Cette contrée était coupée presque du reste de la région à cause d’un enclavement accru. Aujourd’hui, le rêve des populations est devenu une réalité grâce au ministre de l’agriculture. Il faut rappeler que c’est une zone de forte production agricole qui a besoin d’être désenclavé pour un écoulement facile de sa production.



Mais dans la foulée, le président du Conseil départemental, M. Moussa Baldé (Maer) n’a pas manqué de tacler l’opposition qu’il a qualifiée « d’aventuriers ordinaires » lors de son déplacement dans le monde rural.



À l’en croire, « nous inaugurons aujourd’hui, les treize ponts situés dans les vallées de Woyokoro et de Mamaboua. Ici, nous sommes au village de Linguetto de cette vallée dans la commune de Guiro Yoro Bocar. Ces ponts vont désenclaver totalement la zone pour permettre aux producteurs d’évacuer leur production. Aujourd’hui, la communication est possible entre les villages, car personne ne pouvait se déplacer même la nuit à cause du désenclavement. Ce qui reste c’est l’augmentation des pistes de production pour qu’ils puissent écouler leur production dans les normes, de même que le matériel agricole. »



Revenant sur le contexte actuel, il précise : « nous sommes aussi en pré-campagne électorale et Macky Sall a choisi Boubacar Seydi pour la mairie de Guiro Yoro Bocar. Et dans cette lancée, toutes les réalisations l’ont été grâce à Macky Sall, à savoir les forages, les tracteurs, les moulins entre autres. Donc il faut choisir celui que Macky Sall a désigné pour votre plus grand bien. Et ici nous attendons 100% pour la mairie et le Conseil départemental. »



Dans la foulée, il égratigne l’opposition en rappelant aux populations que « si vous laissez les aventuriers obtenir des voix chez vous, ils viendront ici demander vos chèvres et vos vaches sans rien vous apportez en retour. » Avant d'ajouter : « nous, on met des tracteurs, des batteuses d’arachide, des pistes de production. Et on peut continuer dans cette bonne lancée si vous nous faites confiance. Mais, je sais que vous n’êtes pas des aventuriers, car vous allez reconduire la même équipe à la mairie en ayant un meilleur score… »