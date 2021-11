KOLDA : Mame Boye Diao (Directeur des Domaines) accompagne les journées mondiales de la jeunesse (JMJ) avec un important lot de denrées alimentaires.

En vue des journées mondiales de la jeunesse (JMJ), le Directeur des Domaines Mame Boye Diao a accompagné la communauté catholique avec un important lot de denrées alimentaires. Il s'agit de riz, de boissons gazeuses, d'eau entre autres.



Ces denrées vont accompagner le programme alléchant de ces deux jours de la jeunesse le samedi 20 et dimanche 21 novembre dans la capitale du Fouladou. Ces journées vont démarrer par un riche carnaval accompagné de veillées de prières, de messes.



Occasion saisie par Djissène Camille Badji, directeur diocésain des œuvres des laïcs de dire : « c'est avec une grande joie que nous recevons ces denrées pour nous permettre d'accueillir nos hôtes dans la plus grande hospitalité. Et cela nous réjouit et nous va droit au cœur. Et c'est à travers ce geste que l'on comprend la proximité de ces autorités qui pensent à la population. Ces journées sont des moments où la foi est fêtée avec des échanges entre jeunes. »



Boun Oumar Dia, coordonnateur départemental des activités de Mame Boye Diao d'avancer : « à l'occasion de la 36e édition des JMJ, Mame Boye Diao a voulu par cet acte apporter son aide à la jeunesse. Ainsi, il a mis à la disposition de ces derniers du riz, de l'eau entre autres... »