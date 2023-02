KOLDA : Mamadou Oury Baïlo Diallo (président de l'UAEL) installe la cellule régionale de l'UAEL.

Le développement des territoires doit passer par l'harmonisation des stratégies, des projets et des programmes, le tout dans un ensemble cohérent. Telle est l'approche inclusive du président de l'Union des Associations des Élus Locaux du Sénégal. Mamadou Oury Baïlo Diallo et ses pairs de la cellule régionale de Kolda installée, optent ainsi pour la rupture dans la démarche pour créer une synergie d'actions visant à mieux corriger certains impairs qui étouffent le développement des collectivités territoriales. C’est dans ce cadre que la cellule régionale UAEL Kolda a été installée par le président de l’UEAL, le député-maire de Vélingara.

À en croire le maire Mamadou Oury Baïlo Diallo, cette rupture commence d'abord par l'organisation de forums dans chacun des cinq pôles territoriaux pour un développement durable et inclusif. Expliquant l’idée de cette initiative, le président de l’UAEL estime que ces rencontres permettent de voir comment mettre en cohérence les différentes initiatives et actions en fonction de la réalité apte au développement.

Mamadou Oury Baïlo Diallo souligne que cela va aboutir sur la tenue d'un congrès territorial au cours duquel une compilation des conclusions sectorielles aura pour tâche de produire un livre des territoires. Considéré comme étant le miroir et l'aboutissement de l’Acte III de la décentralisation, ce document sous forme de feuille de route va inspirer les élus dans l'exécution des missions.

Pour le président de l'UAEL, il est constaté que chacun dans son coin conduisait sa mission sans trop tenir compte de l'autre. Ce qui, aux yeux du maire de Vélingara, crée des litiges, des rivalités entre les différents territoires. « Il faut des territoires viables, capables de porter le développement dans la cohérence. » Ajoutant que l'autre mission de ces cellules régionales est de préparer un véritable plan de formation des élus et de les accompagner dans la mise en œuvre et l'exécution des projets et programmes de développement. Mieux, la cohérence voudrait aussi une révision des découpages administratifs qui séparent des territoires sans tenir compte de certaines réalités surtout en terme de niches de recettes ou du rapprochement des administrés de l'administration…