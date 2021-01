KOLDA : Le « prophète » Baba Malabé Mbackérouhou placé sous mandat de dépôt… Une autre accusation grave vient de tomber.

Le faux prophète Baba Malabé Mbackérouhou et 5 de ses acolytes ont été placés, après audition par le parquet de Kolda, sous mandat de dépôt cet-après-midi du lundi 18 janvier. Ils vont passer leur première nuit à la maison d’arrêt et de correction du Fouladou. Et cette mise sous mandat de dépôt attesterait de leur culpabilité dans les délits de détournement de mineure, pédophilie.



Pis encore, Dakaractu révèle qu’il une autre accusation grave vient de s’ajouter aux autres déjà connues. En effet, selon les informations de Dakaractu, il s’agit d’une autre jeune fille n’ayant même pas 14 ans qui aurait subi le même sort que celle envoyée chez le gynécologue. Celle-ci, d’après notre source aurait entre 10 et 12 ans et était une de ses heureuses élues que la gendarmerie a ajoutée dans le panier des preuves.



Pour rappel, les résultats des examens gynécologiques effectués sur les mineures, révèlent qu’elles ont entretenu des rapports sexuels avec leur bourreau. Et c’est pourquoi, devant de telles preuves en audition, le procureur les a envoyés à la citadelle du silence en attendant leur procès. Le dossier est en instruction.

Nous y reviendrons avec plus de détails…