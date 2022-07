KOLDA : La fédération des handicapés réclament leur enrôlement dans le RNU (registre national unique) … La tête d’Aïssatou Cissé réclamée …

La Fédération des handicapés de Kolda veut être enrôlée dans le Registre National Unique (RNU) pour bénéficier de ses avantages. Mais également, elle réclame la tête de la conseillère spéciale auprès du président pour les handicapés, Aïssatou Cissé.



D’après El Hadj Sané (président de la fédération des handicapés de Kolda), elle « ne fait pas le poids car elle ne porte pas leur combat auprès du président de la République. »



La fédération l’a fait savoir au cours de leur réunion tenue dans la capitale du Fouladou au sein de leur siège. Avec le lancement du cash transfert exceptionnel, ils estiment qu’ils ont été « marginalisés en tant que couche vulnérable », d’où leur colère.



Sans détours, avance El Hadj Sané : « nous attirons l’attention de l’État sur l’emploi des personnes handicapées et les manquements de ses programmes par rapport à nous. Aujourd’hui, voilà notre amertume ! Aucun parmi nous ne figure au RNU qui date de 2012 pour bénéficier des avantages. » C’est pourquoi, poursuit-il, « nous demandons la mise à jour de ce RNU. Et sans cela, on ne bénéficiera jamais de ses avantages. Qu’est ce qui est plus chef de ménage qu’un handicapé !!! »



Dans la foulée, il précise : « nous interpelons au premier chef Aïssatou Cissé, conseillère spéciale du président pour les handicapés. Nous considérons qu’elle ne fait pas le poids et nous demandons son remplacement… »



Dans la même lancée, il déplore : « quant au cash transfert à travers lequel l’État assiste les personnes vulnérables, nous lui demandons si nous ne faisons pas partie du Sénégal. Nous disons à l’État que nous refusons de faire la manche car elle réduit la dignité humaine. »



Dans son monologue de colère, il poursuit : « nous notons aussi des lenteurs dans l’obtention de la carte de l’égalité des chances avec une procédure de deux ans voire quatre ans. En ce sens, nous voulons que cette situation soit revue pour le bonheur des handicapés… »