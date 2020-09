KOLDA INONDÉE / Mame Boye Diao dépêche motopompes, pulvérisateurs, bottes et combinaisons.

Kolda est à l'image de toutes les régions du Sénégal coincées par les inondations. Plusieurs familles vivent le calvaire au quotidien. Lors d'une cérémonie déroulée ce lundi dans les locaux de la Gouvernance, le Directeur des Domaines a fait part de son ambition d'aider à juguler le mal. Et c'est ainsi qu'il consentira un effort substantiel en terme de matériel.



Mame Boye Diao aura, en effet, remis au Gouverneur de la région, plus précisément, 07 motopompes, plusieurs paires de bottes, des imperméables pour 1.000 familles, des pulvérisateurs, des combinaisons etc... Un geste hautement salué par l'exécutif local qui a assuré de son implication personnelle pour une plus grande efficacité des opérations de pompage, de curage et de nettoiement.