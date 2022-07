KOLDA : Famara Mané tête de liste Yewwi-Wallu très remonté contre l'administration territoriale...

La tête de liste départementale de Yewwi-Wallu, Famara Mané, est très remonté contre l'administration territoriale après avoir effectué son vote. Il reproche à cette dernière d'avoir chamboulé les listes des électeurs de leur coalition sans les aviser. Mais toutefois, il estime qu'ils ont déjà gagné et vont célébrer leur victoire ce soir. Il faut signaler que les candidats de cette coalition ont été interdits d'accéder à la cour du centre de vote du CEM Sikilo Ouest.



Sans détours, il précise : " nous avons constaté que beaucoup de nos militants n'ont pas vu leurs noms sur les listes électorales. Pour certains, leurs lieux et bureaux de vote ont été changés sans les avertir. C'est désolant pour un État. Et on s'en est plaint auprès de l'administration territoriale qui doit être au service du peuple et non d'une tierce personne. Ils n'ont qu'à arrêter de faire de la politique. S'il y a changement pour les électeurs, ils devraient sensibiliser ces derniers sur ça."



Dans la même lancée, il estime que "nous n'accepterons jamais que notre victoire soit volée, car ce soir nous allons la célébrer à partir de minuit."



Dans la foulée, il soutient qu'ils seront des députés du peuple qui peuvent défendre les intérêts des populations. En ce sens, il souligne que leur engagement en politique est pour changer positivement les souffrances des populations...