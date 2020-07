KOLDA : Déguerpissement du marché central et de la voie publique.

Toutes les cantines longeant le marché central ont été déguerpies ce jeudi 02 juillet sous la supervision du maire, du préfet et des forces de l’ordre. Cette opération entre dans le cadre de libérer la voie publique. C’est pourquoi très tôt ce matin du jeudi, des bulldozers ont démoli toutes les cantines situées sur la voie publique de même que les occupations anarchiques des différentes artères du centre-ville. Il faut rappeler qu’après plusieurs tentatives de déguerpissement, les occupants revenaient sur la voie publique empêchant du coup les citoyens de vaquer normalement à leurs affaires.



C’est pourquoi, cette-fois ci, le maire Abdoulaye Bibi Baldé en compagnie des conseillers municipaux ont pris la ferme décision, après sommation interpellative des occupants illégaux, de les déguerpir. Il semblerait que la date butoir était le 30 juin 2020 et passé ce délai la mairie avait promis de passer à l’action.



Cependant, au cours de ce déguerpissement certaines voix se sont élevées pour fustiger cette action. Il s’agit de quelques commerçants ambulants qui ont vu leurs tables ou cantines démolies. Mais ce qu’il faut rappeler est que la mairie de Kolda a construit des marchés de recasement pour ceux établis sur la voie publique, mais ils restaient désespérément inoccupés. Au moment où ces lignes sont écrites, les opérations de déguerpissement suivent cours et nous y reviendrons…