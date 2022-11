KOLDA : Bougane Guèye Dany (président Gueum sa bop) en opération de remobilisation de ses troupes...

Le président du mouvement " Gueum sa bop", Bougane Guèye Dany, est en visite à Kolda. Ce dernier est en opération de remobilisation de ses troupes dans le cadre de sa tournée nationale pour 2024. Arrivé la nuit du 25 novembre, il est au Fouladou pour mieux se préparer et échanger avec ses militants afin de consolider ses acquis issus de la présidentielle de 2019. D'après notre source toujours, il se serait étonné de voir l'état désastreux du département de Médina Yoro Foula qui ne dispose toujours pas du premier mètre de goudron.

Dans la foulée, il estime que beaucoup de partis et hommes politiques auraient émergé à cause de son mouvement lors de la présidentielle de 2019. Ainsi, selon notre source aussi, il a précisé que si cette situation a été possible, c'est à cause de leur naïveté en politique à l'époque. C'est pourquoi, il faut reculer pour mieux sauter avec l'expérience acquise au fil du temps par le mouvement Gueum sa bop...