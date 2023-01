KOLDA : Bamol Baldé (action patriotique sénégalaise/APS/BBY) soutient Macky Sall.

Bamol Baldé, adjoint au maire de Kolda soutient Macky Sall dans sa vision pour le Sénégal. Ainsi, le coordonnateur d'Action patriotique sénégalaise ne cache pas son ambition d'accompagner le président de la République en faisant cap sur 2035. C'est pourquoi, il s'active à la massification au sein de Benno Bokk Yaakar pour aborder 2024.

À l'en croire, " je suis prêt à m'engager pour les futurs combats menés par le chef de l'État afin de conforter sa majorité et de dérouler son bel agenda politique et institutionnel. En ce sens, je me réjouis d'avoir compris l'important travail abattu par le président de la République. C'est pourquoi, je réaffirme notre ancrage au sein de la coalition présidentielle."

À celà, il ajoute : "nous voulons être un acteur clé dans le dispositif qui va définitivement porter ce pays sur les rampes de l'émergence."

S'expliquant sur sa décision, il avance : "je me félicite d'avoir analysé la riche trajectoire du président Macky Sall qui, depuis 2012, a littéralement changé le visage du pays. En un laps de temps, il a pu réaliser des infrastructures routières, ferroviaires, sanitaires, sportives, économiques, etc... "

Dans la foulée, il soutient : " je m'estime heureux de faire partie de la coalition gagnante qui enchaîne les succès politiques depuis l'avènement de la seconde alternance. Et nous koldois, sommes déterminés à concrétiser cette réalité vers un Sénégal prospère et stable en 2035."