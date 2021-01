KOLDA : Baba Malabé Mbackerouhou et Cie déférés et auditionnés ce lundi.

Le gourou et 3 de ses fidèles collaborateurs ont été déférés ce lundi 18 janvier 2021 à 09h. Les résultats gynécologiques confirment bel et bien la thèse de rapports sexuels sur mineure de 14 ans contre le guide. C’est pourquoi, il a été procédé au défèrement ce matin à 09h des nommés Daouda Ba alias Daouda Mbacké le « prophète » et ses fidèles Birane Diallo 41 ans, Aliou Badara Sané 46 ans et Mohamed Ba dit khoumqyrou Mbacké 40 ans, rapporte une source de Dakaractu.



Et au moment où ces lignes sont écrites, ils sont en audition au parquet de Kolda pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Après cette audition ils pourraient être mis sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction de Kolda.



Selon notre informateur toujours, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, séquestration, enlèvement par fraude, viol sur mineur de 14 ans, acte de pédophilie, consommation de mariage sur mineure de moins de 14 ans. L’enquête est en cours et Dakaractu y reviendra…