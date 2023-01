KOLDA : Amadou Mounirou Diallo élu coordonnateur départemental de la jeunesse patriotique du Sénégal.

Amadou Mounirou Diallo a été porté à la coordination départementale de la jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) de Kolda lors d'une assemblée général tenue ce week-end. Il s’agit pour ce bureau départemental de coordonner toutes les activités de leur parti, notamment la massification en vue de 2024. Et au cours de cette rencontre, les jeunes estiment qu’ils vont répondre à l’appel de leur leader en l’occurrence Ousmane Sonko « gatsa gatsa », signifiant « œil pour œil, dent pour dent ». Ainsi, ils comptent en découdre avec le régime actuel s’il ne respecte pas la constitution avec l’opération « wor ndomb ». À ce titre, ils soutiennent qu’ils seront des remparts pour défendre Ousmane Sonko et le conduire au palais en 2024.



Amadou Mounirou Diallo « remercie toute la jeunesse patriotique de Kolda qui a montré son sens du patriotisme avec l’organisation de cette rencontre. C’est pourquoi, nous allons montrer beaucoup d’engagement pour la massification du parti sur le terrain. En ce sens, nous réitérons notre engagement pour le projet Pastef auprès d’Ousmane Sonko . Et toute la jeunesse de Kolda va l’accompagner au palais de la République en 2024. Et nous serons au-devant de la scène pour le combat. » D'ailleurs, il avertit : « l’actuel président n’a qu’à quitter paisiblement en respectant la constitution, sinon il nous trouvera sur son chemin. D’ailleurs, je précise que nous serons un rempart pour Ousmane Sonko et personne ne pourra l’atteindre! »



Dans la foulée, Sassoum Lèye Kouyaté, vice-coordonnateur de Pastef/Kolda « précise que rien ne peut arrêter cette machine car nous avons une jeunesse engagée. Celle-ci doit être le fer de lance pour la libération du peuple. C’est pourquoi, nous pensons que cette jeunesse doit jouer pleinement son rôle pour faire quitter Macky Sall en 2024. Et cela doit passer par l’implantation de cellules dans tous les coins et recoins du département… »