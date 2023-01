KOLDA / Alphousseyni Baldé (président de l’Union départementale des mutuelles) : « la décision unilatérale du DG de la CMU, Bocar Mamadou Daff, de supprimer la subvention classique va conduire les populations à l’agonie… »

L’Union régionale des mutuelles de santé de Kolda n’approuve pas la décision de suppression de la subvention classique par le DG Bocar Mamadou Daff. Cette union pense que supprimer cette subvention va conduire les populations à « l’agonie » avec le taux de pauvreté qui existe dans la région.





Selon elle, 2023 est une année sociale comme l’a déclaré le président de la République. Mais d’après leur porte-parole du jour, Alphousseyni Baldé, il se trouve que le DG de la CMU, Bocar Mamadou Daff va à l’encontre de la décision du président de la République. C’est pourquoi, ce dernier et ses camarades sont sortis de leur mutisme pour dénoncer cette décision qu’ils qualifient « d’arbitraire ». Et pour éviter cela, il lance un appel à Macky Sall pour régler la situation. Dans la foulée et pour montrer leur désaccord, ils observent un mot d’ordre de 72 heures de grève depuis le lundi 30 janvier.





À en croire Alphousseyni Baldé, « la décision unilatérale du DG de la CMU de supprimer la subvention classique va conduire les populations à l’agonie. Et l’heure est grave, car supprimer cette subvention c’est condamner d’innocents citoyens. Je rappelle qu’en 2012, le président de la République en accédant au pouvoir avait trouvé les mutuelles communautaires en place. Ce dernier avec son « yonu yokuté » avait demandé sa pérennisation dans chaque commune. » Cependant, il précise : « et à l’issue de tout cela, le DG décide qu’il n’y aura plus de subvention classique. D’ailleurs, celle-ci devait être de 7.000 f CFA. Maintenant l’État a donné la contrepartie de 50% et les autres 50% devront être pris en charge par les bénéficiaires. Mais à notre grande surprise, cette note est venue bouleverser tout. Je pense que le président de la République ne mérite pas cela puisqu’il a décidé que cette année soit sociale. » En ce sens, il soutient que « depuis l’arrivée du DG, les mutuelles ont commencé à avoir des problèmes. Et nous n’accepterons pas cette situation… »





« Cette population qui n’a pas assez de moyens parvenait à se faire soigner grâce à la couverture maladie universelle. D’ailleurs, au niveau de la mutuelle départementale environ une vingtaine viennent chercher des lettres de garantie quotidiennement », a-t-il martelé.