KIDNAPPING À TOUBA / L'époux de la victime explique comment sa dame a échappé à la mort.

Dakaractu-Touba vous parlait hier d'une dame habitant Mbacké et kidnappée à Touba. Eh bien, Oumou Karara a finalement refait surface. Sur l'enregistrement que nous vous proposons, vous entendrez son époux relater le scénario du rapt, celui de la piqûre que son épouse a reçue avec, à la clef, du sang prélevé en plus des menaces de mort qui ont failli être exécutées. Le mari avait pris le soin de mettre sur le coup les forces de sécurité et de défense. Écoutons son récit...