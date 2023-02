KEUR IBRA YACINE : 21 moutons tués par un minibus en provenance de Porokhane

Il aura fallu énormément de temps et assez d’énergie à la gendarmerie pour dégager la chaussée ce vendredi aux environs de 20 heures. Un minibus a en effet, heurté de plein fouet un troupeau qui traversait la Rn3 à hauteur de Keur Ibra Yacine dans le département de Mbacké. Le bilan est lourd. 21 moutons ont été tués sur le coup et 17 autres plus ou moins grièvement blessés. Les témoins accusent le chauffeur du véhicule d’avoir trop appuyé sur l’accélérateur. Il revenait de Porokhane...