KÉDOUGOU : la nouvelle équipe municipale s'attaque à l'insalubrité et à la pollution du fleuve.

Dans le cadre de la gestion du cadre de vie de la commune, le maire Ousmane Sylla et toute l'équipe municipale, en partenariat avec la jeunesse, se sont déployés ce dimanche 27 mars 2022 sur le long du fleuve Gambie, pour enlever les ordures en présence d'une forte mobilisation de la population.



Le premier magistrat a mis à contribution l'UCG pour le transport des ordures hors de la ville. L'armée nationale a aussi massivement participé sur invitation du maire Sylla. Cet investissement humain a réuni beaucoup d'acteurs afin d'offrir un cadre de vie convivial à la population.



Le maire Ousmane Sylla dira que "cette activité est une initiative de la jeunesse. Le danger continue à guetter ce patrimoine naturel, à savoir une température importante, le manque d'eau, car l'on ne peut plus se laver avec cette eau, ni boire à cause de sa pollution à travers les déchets et les produits de l'orpaillage déversés dans le fleuve de même que le lavage des véhicules."



L'édile de la ville préconise de mettre en place des dispositifs de gestion, de surveillance et même des sanctions pour mieux préserver le fleuve. Selon lui cette activité constitue un outil de régulation de la température et la valorisation de l'écosystème. Toujours selon lui, une démarche sera adaptée pour avoir une gestion collégiale avec toutes les forces vives pour lutter contre le déversement des produits de l'orpaillage dans le fleuve.



La mairie compte pérenniser cette initiative afin de rendre au fleuve son lustre d'antan. Le premier acte de cette jeune équipe municipale a été une totale réussite, en présence de la direction régionale de l'environnement et des établissements classées (DREEC). Le maire appelle la jeunesse à s'approprier de cette activité. Il tient à encourager cette jeunesse consciente et s'engage personnellement à les accompagner avec tous les moyens qu'il faut...