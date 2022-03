KÉDOUGOU / NIEMENIKE : Un bébé âgé de 10 mois a disparu dans la chambre de sa mère.

Un bébé âgé de 10 mois du nom de L. Wagué a disparu dans la chambre de sa maman. Le drame s'est produit dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 mars 2022, aux environs de 20 heures, à Niemeniké, commune de Tomboronkhoto.



En effet, la femme a laissé son bébé couché dans sa chambre pour aller à la boutique chercher du lait en poudre et des couches pour son enfant.



Malheureusement à son retour elle ne trouva point son bébé. Elle en informa son époux qui démarre les recherches. La brigade de gendarmerie à été informée quelques heures après.



Une situation très inquiétante et qui commence à bouleverser la quiétude des populations de la région. L'enfant est activement recherché par la population qui l'a su avec l'annonce dans les réseaux sociaux et par d'autres canaux. Après 24h de recherches l'enfant reste toujours introuvable.