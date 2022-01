KÉDOUGOU / LOCALES 2022 : Ousmane Sylla du FCP déroule et présente les 5 axes de son programme

Le président et candidat du Mouvement des Forces Citoyennes pour le Progrès (FCP), Ousmane Sylla, a aussi été accueilli par ses militants et sympathisants avec tous les honneurs, ce jeudi 13 janvier 2022 au quartier Mosquée. Le président Ousmane Sylla n'est pas passé inaperçu pendant que son adversaire était en caravane. Il faut rappeler que ce meeting a vu la participation des notables, des femmes et des jeunes.

Ousmane Sylla a ainsi marqué son retour au bercail de la plus belle manière. Il a également dénoncé certains maux qui gangrènent la ville.

Le président du FCP, Ousmane Sylla, déplore entre autres, le manque d'espaces verts dans les quartiers et d'un bon système d'assainissement. Ainsi, il s'engage à rendre la ville propre, à renforcer l’éclairage public et la sécurité en mettant en place la police municipale, à rendre l'eau plus disponible et privilégier l'emploi des jeunes...

O. Sylla, a présenté son programme de développement qui est basé sur 5 axes et a lancé un appel à la population pour qu'elle vote sa liste. Il se dit également certain de remporter le poste de maire de la commune.