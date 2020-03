KAZU RAJAB ET COVID19 / Quand le jour de la naissance de Serigne Fallou transcende la peur et vire à des séances de peur pour dégager le mal

Ce dimanche est célébré à Touba la venue au monde de Serigne Fallou Mbacké. Pour cette année, le contexte est particulier. La célébration devra se faire se faire sans rassemblements, telle étant la volonté du Khalife Général des Mourides. Une volonté vivement acceptée par Serigne Abô Baraka qui a demandé aux talibés de rester chez eux et de prier pour que le virus soit vaincu dans les meilleurs délais.

L'espoir que les hommes portent sur le deuxième Khalife des Mourides pourra finalement transcender la peur. Serigne Fallou Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba et de Sokhna Awa Bousso est venu au monde un 27ème jour du mois de Rajab à Darou Salam en 1888. Dès l’âge de 8 ans, Serigne Fallou a été envoyé auprès de Serigne Dame Abdourahmane Lô qui lui enseigna le Coran. Il fit aussi un tour chez Serigne Mame Mor Diarra afin d' approfondir ses connaissances avant de revenir chez son père pour couronner sa formation religieuse après un bref séjour à Saoud El Maa en Mauritanie. L’histoire retient, par ailleurs, son passage chez Mame Thierno Birahim Mbacké.