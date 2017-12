KAOLACK : Des souteneurs de Mariama Sarr en croisade contre ceux qui s'en prennent 'délibérément' au premier Magistrat de la commune

Des proches de la mairesse de Kaolack viennent de monter au créneau pour fustiger le comportement de certaines personnes 'passant presque tout leur temps à jeter des pierres dans le jardin' de leur leader, Mariama Sarr. Lors d'un face-à-face avec la presse locale de Kaolack, ces derniers ont apporté la réplique. " Les inconditionnels de Madame le maire ont saisi cette occasion pour saluer ses actions citoyennes et répondre aux contempteurs. En effet, depuis un certain temps, des énergumènes en quête de popularité, maîtres chanteurs, s'en prennent délibérément au premier Magistrat de la commune. Ces ignorants sont plus que dangereux et versent dans la désinformation, car affirmant que la commune dispose d'un budget de Trois mille milliards, presque celui de l'Etat. Ces pratiques indignes, en vogue lors du précèdent régime ne peuvent pas prospérer avec Madame Mariama Sarr, épis de justice d'équité et de bonne gouvernance, conforme aux idéaux déclinés par le président de République, Macky SALL". Et de poursuivre : "Cet engagement militant s'est manifesté depuis les élections présidentielles de 2012 en accompagnant notre candidat vers la victoire historique. Last but not least, à la suite de la confiance renouvelée du Président de République, elle a été choisie tête de liste lors des dernières élections législatives, et la liste BBY est sortie victorieuse malgré les tentatives de déstabilisation". Sonnant la fin de la récréation, les proches de Mariama Sarr, ont ajouté ceci. " Nous demandons aux responsables "encagoulés", pressés et obnubilés, de savoir raison garder et surtout d'avoir le courage d’assumer leurs attaques au lieu d’instrumentaliser certains mercenaires. Ces responsables tapis dans l'ombre qui dénigrent le maire et par la même occasion le président Macky Sall, n’ont qu’à se taire. Parce que tous les kaolackois épris de justice sont unanimes à reconnaître qu’elle fait un excellent travail. L'heure n'est pas au jeu de cache-cache mais plutôt au travail, c'est pourquoi tous ceux qui se réclamant responsables doivent préparer l’élection présidentielle de 2019 au lieu de penser à des calculs politiciens". Rappelons que les inconditionnels de la mairesse de Kaolack organisaient une rencontre pour faire un bilan de l'apport de l'édile de Kaolack à la bonne réussite du Maouloud, édition 2017. D'après eux, Mariama Sarr n'a pas lésiné sur les moyens en mettant l'accent sur l'assainissement des sites d'accueil, le saupoudrage de la ville et le curage des canaux d'évacuation. " Elle a aussi décaissé plus de 15 millions de nos francs pour l'achat de bœufs et de denrées alimentaires au profit de l'ensemble des foyers religieux de Kaolack".