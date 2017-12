KAOLACK : Arrestation de 3 personnes pour trafic de faux billets

La circulation des faux billets est devenue très visible dans le marché kaolackois. En atteste la récente arrestation de 3 personnes par le commissariat de police de Kaolack en collaboration avec la brigade de recherche, portant des faux billets ou les échangeant. " Ils sont tous des jeunes parce que l'un d'eux est un tailleur, né en 1994, il s'appelle Malick Diallo et portait par devers lui, 23 billets, l'autre répondant au nom de Bara Mbow est un élève coranique, qui est né en 1997 et portait 6 faux billets de 2 mille francs et 10 faux billets de 1000 mille F Cfa et le dernier s'appelle Ousseynou Mbow, chauffeur de son état", a informé Mr Niang.



L'arrestation des 3 individus fait suite aux plaintes de gérants de transfert d'argent. Ainsi, l'opération qui a été lancée à l'occasion du Gamou a permis de mettre la main sur 3 jeunes garçons.



Ainsi, les policiers ont promis de poursuivre les enquêtes en vue de lutter efficacement contre le trafic de faux billets à Kaolack, en attendant les personnes arrêtées viennent d'être déférées au parquet sous les ordres du commissaire central de Kaolack.