Journée internationale du livre : YouScribe au cœur d’un dialogue entre écrivains, éditeurs et apprenants

Le 23 avril 2025, à l'occasion de la Journée mondiale du livre, Sonatel a tenu une fête inoubliable dans ses locaux, faisant ainsi un pas important vers la promotion de la lecture numérique au Sénégal. Sous l'égide du sujet « La lecture numérique, défis et horizons », la manifestation a rassemblé une diversité d'intervenants de l'univers du livre : auteurs, éditeurs, élèves, étudiants, clients d'Orange, ainsi que des figures notables comme le Colonel Moumar Gueye et le Dr. Massamba Guèye.







Avec son initiative YouScribe, Sonatel a présenté une vision audacieuse : rendre l'accès au livre accessible à tous les segments de la population. Babacar Faye, responsable du département des contenus, a souligné l'importance cruciale de la lecture pour le progrès des jeunes. Il a souligné que la plateforme offre non seulement un accès sans frais à une immense bibliothèque numérique, mais elle représente aussi une chance économique pour les éditeurs et auteurs sénégalais.







Le Dr Massamba Guèye, auteur et conteur de renommé, a transmis un message puissant destiné à la jeunesse : « Le téléphone peut représenter une voie vers le savoir, pas uniquement un moyen de distraction. » Il a insisté sur l'importance de promouvoir un usage positif du numérique et a préconisé de maintenir une balance entre la lecture numérique et la lecture traditionnelle, dans le but de protéger la santé des yeux et le sommeil des enfants. L'initiative a également souligné les nouvelles façons d'accéder au savoir : « À Touba, des tablettes diffusaient des khassaïdes, alors qu'autrefois c'était sur du papier... » Dr Massamba Gueye. Le passage à la lecture numérique n'est plus une possibilité, mais une réalité déjà intégrée dans la vie quotidienne de nombreux apprenants.







Cette rencontre a souligné pour tous que le livre, qu'il soit en format papier ou numérique, demeure un élément crucial de la diffusion du savoir. En s'appuyant sur YouScribe, la Sonatel opte pour une révolution progressive, où chaque interaction peut se transformer en étape vers le savoir et l'émancipation intellectuelle.